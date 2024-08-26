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Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi son yolcuğuna uğurlandı

Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 17:50, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:52
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Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi son yolcuğuna uğurlandı

İzmir'de tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi (73), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Orgeneral Mendi hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel komutanıydı

2015 yılında Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sırasında rehin alınan Orgeneral Mendi, ertesi gün düzenlenen bir operasyonla kurtarılmıştı. Kurtarılmasının ardından yaşadığı strese bağlı olarak spazm ve tansiyon şikayetleri nedeniyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altına alınan Mendi tedavisinin ardından, 2016 yılı Ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura

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