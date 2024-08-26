Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında maden işletme sözleşmesi
Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti Arasında 15 milyar dolarlık bir Demir Madeni İşletme Sözleşmesi İmzalandı
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Ulsan madencilik, Kongo daki Mayoko-Moussondji demir yatağın 25 yıl işletme hakkına sahip oldu.
Dünyanın en büyük demir rezervlerinden biri olarak kabul edilen bu yatak, 383,8 milyon ton demir cevherine sahiptir ve yapılacak olan çalışmalar neticesinde rezervin daha da büyüyeceği ve bütün çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin 80 yıl demir ihtiyacını tek başına karşılayabilecek potansiyelde olduğu öngörülüyor.
Söz konusu Madencilik Sözleşmesi kapsamında Ulsan Madencilik Şirketi ayın zamanda
Kongo Cumhuriyeti için 460 km' lik demiryolu rehabilitasyonu ve ardından demiryolu
işletmesi faaliyetlerini gerçekleştirecektir.
Mayoko mossundji demir sahasına yapılan bu büyük yatırım ile birlikte iki ülkenin dosthane ilişkilerini daha ileriye taşıması hedefleniyor.