Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı

Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl G., annesi ile birlikte yürüyen H.Ç.'yi (58) görünce adamı sırtından bıçakladı. Bıçaklı saldırıya uğrayan H.Ç. beyaz eşya mağazasına sığınırken Anıl G. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı H.Ç., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Anıl G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.