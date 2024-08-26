Fıstık bahçesinde öğretmeni öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde bir öğretmeni başından silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 18:39, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 18:40
Hacılar Mahallesi'nde dün fıstık bahçesinde öğretmen Yasin Kayran'ın (26) cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan A.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hacılar Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde dün bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekipler, başından silahla vurularak ölen kişinin Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulunda görevli öğretmen Yasin Kayran (26) olduğunu tespit etmiş, jandarma ekiplerince şüpheli A.E. gözaltına alınmıştı.Öğretmenin fıstık bahçesinde cesedi bulundu