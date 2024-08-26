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Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?

Gazeteci Erdal Sağlam, Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) yeniden kurulacağı iddialarına değinerek, bu talebin kimden geldiğine yönelik kulis bilgilerini açıkladı.

Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 19:53, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:54
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Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?

Erdal Sağlam, Mesele Ekonomi yayınında, Ankara kulislerine yönelik son iddiaları yorumlarken, Mehmet Şimşek'in görevden ayrılmasına yönelik söylentilere de yer verdi. Bu iddiaların içinde Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) yeniden kurulması da yer aldı.

Sağlam, Ankara Sayfası'nda Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları değerlendirirken, son günlerde gerek ekonomi gerekse siyaset cephesinde yaşananları da anlattı. Sağlam, ayrıca iş dünyasının taleplerine, ekonomi programının geleceğine yönelik de yorumlarında, ekonomik programdan dönülmesi halinde yaşanacaklara bir öngörü sundu.

Bir ekonomist ile görüşmesinde liyakatli atamaların faizde 5 puanlık artış etkisi yaratacağı söylemine değinen Sağlam, Bütçe ve Strateji Başkanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması gerektiğini söyledi.

Erdal Sağlam, bütçe çalışmalarının çelişkiler içerdiğini belirtirken, kurumsal olarak atılması gereken bir adım olduğunu belirttiği DPT'nin kurulmasının "faiz indirimi adımını da kolaylaştıracağını" belirtti.

"Cevdet Yılmaz, DPT'yi yeniden kurmak istiyor"

DPT benzeri bir kurumun yeniden oluşturulması gerektiğine değinen Sağlam, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçen yıl "Ben bunun için çalışacağım. DPT'nin kurulması lazım" dediğini aktardı.

OVP'nin gündemde olduğu bugünlerde, DPT gibi kurumların ek sıkılaşma anlamına geleceğini de ekleyen Erdal Sağlam'ın iddiaları, akıllara Cevdet Yılmaz'ın bakanlık yaptığı 2011 yılını getirdi.

DPT ne zaman kapatıldı?

DPT, 5 Ekim 1960'ta kurulurken, ekonomik, sosyal ve kültürel amaçların belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapan, belirlenen amaçları gerçekleştirmek için de kalkınma planları ve yıllık planlar hazırlayan bir kurum olarak görev aldı.

DPT'de, Yalçın Küçük, Hikmet Çetin, Güngör Uras gibi isimler görev alırken, Turgut Özal, Nevzat Yalçıntaş, Beşir Atalay, Hasan Celal Güzel, Temel Karamollaoğlu gibi siyasiler de kurum bünyesinde yer aldı.

DPT, 2011 yılında kapatılarak Kalkınma Bakanlığı olarak yeniden organize edilirken, bakan olan ismin de Cevdet Yılmaz olduğu hatırlandı. Yılmaz, 2011-2015 arasında Kalkınma Bakanı olarak görev alırken, seçim sürecinde ara verdiğini görevini 2016'da sonlandırmış, yerine Lütfi Elvan gelmişti.

2018 yılına kadar Elvan görev alırken, sonrasında Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü birleştirilerek Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı oluşturuldu. Kalkınma Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlandı.

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