Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin 2024 yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme (Ek Yerleştirme) sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 20:20, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 20:23
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 2024 yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme (Ek Yerleştirme ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.
e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.