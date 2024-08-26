İsrail'in düzenlediği saldırıda TRT kameramanı yaralandı
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 21:57, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 22:29
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.
Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralanırken, asistanı Muhammed Karaca ve birçok basın mensubunun da yaralandığı belirtildi.