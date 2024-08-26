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KOÇ'un denize sıfır oteli mühürlenmişti. CHP'li belediyeler istinafa başvurdu

Akdeniz'e kıyı falezlerdeki inşaatı mahkeme kararıyla durdurulan Divan Talya Otel için devam eden hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinden sonra CHP'li Muratpaşa Belediyesi de inşaatın sürmesi için istinafa başvurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 23:19, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 23:42
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KOÇ'un denize sıfır oteli mühürlenmişti. CHP'li belediyeler istinafa başvurdu

Antalya'nın ilk 5 yıldızlı tesisi olarak falezlerin üzerine denize sıfır inşa edildiği 1970'li yıllardan beri imar tartışmalarına konu olan Divan Talya Otel'in ruhsat iptaliyle başlayıp inşaatının durdurulması ve açılan davalarla devam eden hukuki süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı.

Duvar'dan Ceren Deniz'in haberine göre, Koç Grubu'nun yıkıp yeniden inşa ettiği Divan Talya Oteli için verilen imar ve inşaat ruhsatının mahkeme kararıyla kısmi olarak iptal edilmesinden sonra Muratpaşa Belediyesi inşaat faaliyetlerini durdurma kararı almış, otel yönetimi de belediyeye dava açmıştı. Konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sunulan belgeler, Muratpaşa Belediyesi'nin otel inşaatının devam edebilmesi için mahkemenin ruhsat iptali kararına karşı istinafa gittiğini ortaya koydu.

UZMANLAR İNŞAATA İTİRAZ ETTİ

Kıyı Yasası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, İmar Yasası, Çevre Yasası gibi temel kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle, yeniden yapım sürecinin başladığı günden beri çevre tartışmalarını alevlendiren falezlere sıfır otel inşaatı, bugüne kadar bölge halkı, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin itiraz başvurularına konu oldu. Yapılan itirazlarda çevre örgütleri, doğal koruma statüsündeki falezlerde oyuklar açılarak yapılan inşaatta ortaya çıkan tahribatın telafisi güç boyutta olduğunu belirtti. Deprem uzmanları da falezlere sıfır yapıların santim santim kaydığına dikkat çekerek falezler üzerinde yapılaşmanın güvenli olmadığını vurguladı.

İNŞAATA MÜHÜR VURULDU

Yüzde 40 hissesi Koç Grubu'na ait otelin inşaatı, Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği kısmi ruhsat iptali kararından sonra Muratpaşa Belediyesi tarafından durduruldu. Mahkeme, binlik imar plan ve yapı ruhsatını iptal edince, Muratpaşa Belediyesi Divan Talya Otel ve konferans merkezi inşaatına mühür vurdu. Otelin falezlerin üzerindeki inşaat faaliyeti durdu. Bu gelişmenin ardından Koç Holding bünyesindeki Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri, Divan Talya Otel adına Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaparak, Muratpaşa Belediyesi aleyhine yürütmenin durdurulması davası açılacağını duyurmuştu.

ŞİRKET KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Dava açıldıktan sonra KAP'a yeni bir açıklama yapan şirket, "Muratpaşa Belediyesi tarafından 26 Temmuz itibariyle inşaattaki faaliyetlerin durdurulduğu, Büyükşehir Belediyesi tarafından karara karşı istinaf yoluna başvurulduğu ve Muratpaşa Belediyesi ve şirketimiz tarafından da karara itiraz edildiği kamuya açıklanmıştı" diyerek süreci özetledikten sonra inşaatın durdurulması işleminin iptali için Muratpaşa Belediyesi aleyhine yürütmenin durdurulması talepli dava açtıklarını ve sonucu yatırımcılarla paylaşacaklarını açıkladı.

MURATPAŞA DA İSTİNAFA BAŞVURDU

Açılan dava üzerine önümüzdeki süreçte Muratpaşa Belediyesi inşaatı durdurma kararıyla ilgili açıklamasını mahkemeye sunacak. Hukukçuların, açılan davanın hukuki zemini olmadığı yönünde görüş verdiği davayla ilgili mahkeme, önümüzdeki aylarda falez sahil bandının kaderini belirleyecek kararı verecek. Antalya İdare Mahkemesi'nin plan ve ruhsat iptali verdiği ve inşaatı mühürlendiği hukuki süreçte, Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Muratpaşa Belediyesi de inşaatın devam edebilmesi için istinafa başvurdu. Divan Talya Otel'in yetkili şirketi Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yeni açıklamada, Muratpaşa Belediyesi'nin, mahkeme tarafından verilen imar planı reddi kararına karşı istinafa gittiği ifade edildi.

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