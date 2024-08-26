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Damadın önünü kesen 10 yaşındaki çocuk: El arabasını parayla doldur

Bolu'da düğün öncesinde davullarla köyde yürüyen damadın önünü, 10 yaşındaki bir çocuk el arabasıyla kesti. Küçük çocuk, damadın el arabasını parayla doldurmasını istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 23:46, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 23:48
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Damadın önünü kesen 10 yaşındaki çocuk: El arabasını parayla doldur

Merkeze bağlı Yazıören köyünde Tunahan Ceylan ile Esra Çelik dünya evine girdi. Düğün günü gelini Bolu merkezden aldıktan sonra Yazıören köyüne gelen konvoy, köyün girişinde durdu. Damat, araçtan indirilerek evinin önüne kadar davullar eşliğinde yürütüldü. Damadın arkadaşları, onu yolun ortasında durdurdu. Kurdukları masada pişti oynayan arkadaşlar, para almadan kalkmadı. Damat, bir miktar para verdikten sonra yürüyüş devam etti.

"El arabasını parayla doldur"

10 yaşındaki Vedat Yerlikaya, evine yaklaşan damadın önünü el arabasıyla kesti. Yoldan geçit vermeyen küçük çocuk, "El arabasını parayla doldur" dedi. Damattan 300 liraya yakın para alan çocuk zorla ikna oldu. O anları görenler ise kahkahaya boğuldu.

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