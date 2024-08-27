Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı

Yüksek enflasyon ve kredi maliyetlerindeki artış hem bireyleri hem de ticari iş-letmeleri zorlamaya başladı. 2023 genel seçimlerinden önce yaşanan bol ve ucuz para döneminden son-ra başlayan ve seçimlerden sonra 180 derecelik bir dönüşle başlayan sıkılaştırıcı ve yüksek faiz dönemi hem bireysel hem de ticari borç-lanmaları artırıyor. Borçlanma-larla beraber bankaların takipte-ki alacaklarında da ciddi bir artış yaşanmaya başladı.

Özellikle son aylarda takipteki alacaklarda ya-şanan artış oldukça dikkat çekici boyutlara geldi. 2023 yılının ocak ayında 160 milyar 271 milyon lira düzeyinde olan bankaların takip-teki alacakları 2024 yılına kadar yüzde 19,78'lik bir artış gösterir-ken yeni yılla birlikte bu ivme hız kazandı. Bu yılın 8 aylık dönemin-de tahsili gecikmiş alacaklarda bü-yüme geçen yılın tamamının nere-deyse 2 katına ulaştı.

Takipteki alacaklar son 4 ayda 50 milyar TL arttı

Nisan ayına kadar yatay seyre-den takipteki alacaklar nisan ayın-dan itibaren hızlı bir yükseliş tren-dine girdi. Mart ayının son hafta-sında 197,5 milyar TL düzeyinde olan takipteki alacaklar bu tarih-ten itibaren hızla yükseldi ve geçen hafta 249 milyar 308 milyon TL dü-zeyine geldi. Yani 1,5 yılda 37 mil-yar TL'lik bir artış gösteren takip-teki alacaklar son dört ayda 50 mil-yar liraya yakın bir artış gösterdi.

Takipteki alacakların alt kırı-lımlarına baktığımızda takipteki tüketici kredilerindeki artış ora-nı yüzde 100'ü geçmiş durumda. 2023'ün ocak ayında 22 milyar 169 milyon TL olan takipteki tüketici kredisi tutarı son açıklanan 2024 16 Ağustos haftasında 44 milyar 389 milyar liraya yükseldi.

Özel-likle haziran ayından itibaren ya-şanan yükseliş dikkat çekiyor. Tü-ketici kredilerindeki en fazla batık ise ihtiyaç kredilerinde oldu. Son açıklanan rakamlara göre 44,4 milyar liralık batık tüketici kredi-nin 43,6 milyar lirası ihtiyaç kredi-lerinden oluşuyor.

Takipteki bireysel kart borcu yüzde 432,5 arttı

Bireysel kredi kartlarında ise tablo biraz daha netleşiyor. 2023 yılının ocak ayında bireysel kredi kartlarında takipteki alacak tutarı 7 milyar 423 milyar lira iken geç-tiğimiz hafta bu rakam geçen süre-de yüzde 432,50'lik artışla 39 mil-yar 528 milyon liraya ulaştığı görü-lüyor.

Bireysel kredi kartı toplam borcu ise 2023 Ocak ayında 451,1 milyar lira seviyesindeyken geçen hafta 1,5 trilyon liraya kadar yük-seldi. Yani geçen sürede yüksek enflasyonun da etkisiyle tüketim-de kredi kartına yüklenen vatanda-şın oluşan kart borcunu ödemekte zorlandığı görülüyor.

Ticari krediler 2 ayda 20 milyar TL arttı

Ticari krediler tarafında ise son dönemde hızlı bir yükseliş dikkat çekiyor. 2023 yılının Ocak ayında takipteki ticari kredile-rin toplamı 130,7 milyar lira dü-zeyinde bulunuyordu. Bu yılın temmuz ayına kadar hafif yukarı yatay bir seyir izleyen takipteki ticari krediler temmuzun ilk haf-tasında 147,8 milyar lira düzeyin-de yükselmişti. Ancak temmuz ayından sonra hızla yükselmeye başlayan takipteki ticari kredi tu-tarı temmuz başından 16 Ağus-tos haftasına kadar geçen sürede 20 milyar liraya yakın artarak 165 milyar liraya kadar çıktı.

Karşılıksız çek tutarı temmuzda %216 arttı

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 546 adet seviyesinde bulunurken, temmuzda bu rakam yüzde 149,9 artarak 26 bin 351 adede yükseldi. Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 6,45 milyar TL'den 15,77 milyar TL'ye çıktı. Yılın ilk 7 ayında toplam karşılıksız çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 216 artarken, temmuzda aylık yüzde 198, yıllık bazda da yüzde 144 oranında arttı. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 614 bin 764 adetten 1 milyon 472 bin 257 adede, tutarı ise 307,4 milyar TL'den 606,3 milyar TL'ye yükseldi. Toplam ibraz edilen çek adedi de yıllık yüzde 4 düşerken, tutar bazında yüzde 70 artış gösterdi.

Kapanan şirket sayısı artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 42,9, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 39,8 oranında artışla 2 bin 889 şirket kapandı. Açılan şirket sayısında artış yıllık bazda yüzde 4,2 oldu. 2024'ün Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 28,3 artarken, açılan şirket sayısı da yüzde 14,5 oranında geriledi.

Birol BOZKURT