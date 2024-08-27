Kocaeli'de atık depolama sahasında yangın

Alikahya Atatürk Mahallesi'nde bir atık bertaraf tesisine ait çöp depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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