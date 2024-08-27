Kocaeli'de atık depolama sahasında yangın
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde atık depolama sahasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken sahada maddi hasar oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 07:25, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 06:40
Alikahya Atatürk Mahallesi'nde bir atık bertaraf tesisine ait çöp depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.