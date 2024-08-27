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2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!

Ticaret Bakanlığı'nın motorlu taşıt ticaretini düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2. el otomobil satışı için yetki belgesi olmayanlar ilan veremeyecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 07:55, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 06:42
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2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!

Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışların ve piyasada haksız rekabetin önüne geçilebilmesi için Ticaret Bakanlığı online sitelere verilecek ilanlar için yetki belgesi getiriyor. Yetki belgesi olmayanların ilan vermesinin önüne geçen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

OTOMOBİL SATIŞI İÇİN YENİ KURALLAR

Ticaret Bakanlığı'nın motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliğinde ikinci el araç satışı için işletmelerin ilan verirken uyması gereken kurallar şu şekilde belirtildi:

MADDE 21- a) Yetki belgesi numarası ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanı ile 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen diğer bilgilere güncel olarak yer vermek.

b) Üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemek.

c) İkinci el motorlu kara taşıtının satılması, taşıt teslim belgesi süresinin veya ilan verme yetkisinin sona ermesi halinde ilan faaliyetine gecikmeksizin son vermek.

İLAN VERENLERİN BELGESİ KONTROL EDİLECEK

İlan platformlarının uyması gereken kurallar

MADDE 22- (1) Başkalarına ait motorlu kara taşıtlarının pazarlama ve satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan platformlar aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) İşletmelerin üyeliğinin veya kaydının yapılmasından ve yenilenmesinden önce Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine veya kaydına izin vermemek.

b) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvanı ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Her takvim yılında en az bir defa bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek, güncellenmesini sağlamak ve bu bilgileri beş yıl süreyle saklamak.

c) İlan veren gerçek kişilerin ad soyad bilgilerinin tam ad ve soyadı veya tam ad ve soyadın/soyadlarının baş harflerini ve varsa tescil edilmiş işletme adını, tüzel kişilerin ise tescil edilmiş unvanını ve varsa işletme adını içerecek şekilde gösterilmesini sağlamak.

ç) İlana konu taşıtın ilan veren kişiye veya ilan verenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce Bakanlığın elektronik sistemleri üzerinden doğrulamak.

d) İlanlara ilişkin talep ve şikayetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunmak. Bu talep ve şikayetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

e) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak.

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