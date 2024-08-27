Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları güne yatay seyirle başladı.

Dolar/TL, bugün 34,0285 seviyesi bandında işlem gördü. Euro/TL ise 38,0326 civarında el değiştirdi.

Geçen haftayı dolar karşısında yüzde 0,9 kayıp ile kapatan TL, ay başından bu yana ise yüzde 2,6 değer yitirdi.

Yurt içi veri gündeminde bugün saat 10.00'da ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri raporu ve 14.00'te TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetleri bulunuyor.

Çarşamba günü Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai dış ticaret, perşembe günü ise ağustos ayı ekonomik güven endeksi ve haftalık TCMB verileri açıklanacak.

PPK toplantı özetlerinde para politikasının yönüne dair yeni bir mesaj olup olmayacağı takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda gözler Nvidia'nın bilançosunda olacak. ABD'de kısa vadede başlayacak faiz indirimleri fiyatlamaları etkiliyor.

Ortadoğu'da yükselen gerilim ve arz endişeleri nedeniyle risk iştahı azaldı ve petrol fiyatları yükseldi.

Hafta sonunda İsrail ile Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları jeopolitik riskleri canlı tuttu. Libya'nın petrol üretimini durdurmaya yönelik kararı da endişeleri artırdı.