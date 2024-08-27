Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 28 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 09:51, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:52
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 19-25 Ağustos tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 28 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.