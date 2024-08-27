Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
%0 Faizli 40.000 TL Nakit İmkanı!
%0 Faizli 40.000 TL Nakit İmkanı!
Sponsorlu İçerik
Yumurtaya zam geldi
Yumurtaya zam geldi
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı
Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Altın tarihinde ilk: Gramı 2.800 TL'yi geçti
Altın tarihinde ilk: Gramı 2.800 TL'yi geçti
'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'
'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'
DMM 'Erdoğan imzalı resmi evrak' iddiasını yalanladı
DMM 'Erdoğan imzalı resmi evrak' iddiasını yalanladı
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarları güncellendi
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarları güncellendi
Meclis yoğun döneme başlayacak
Meclis yoğun döneme başlayacak
Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı
Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi cari açığın azalmasına katkı sunacak
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi cari açığın azalmasına katkı sunacak
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 9.571,54 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 13:13, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:15
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,79 puan artışla 9.571,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 24,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.450 puanın destek, 9.650 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber