Altının gramı 2 bin 750 liradan işlem görüyor

Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
%0 Faizli 40.000 TL Nakit İmkanı!
%0 Faizli 40.000 TL Nakit İmkanı!
Sponsorlu İçerik
Yumurtaya zam geldi
Yumurtaya zam geldi
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı
Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Altın tarihinde ilk: Gramı 2.800 TL'yi geçti
Altın tarihinde ilk: Gramı 2.800 TL'yi geçti
'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'
'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'
DMM 'Erdoğan imzalı resmi evrak' iddiasını yalanladı
DMM 'Erdoğan imzalı resmi evrak' iddiasını yalanladı
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarları güncellendi
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarları güncellendi
Meclis yoğun döneme başlayacak
Meclis yoğun döneme başlayacak
Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı
Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi cari açığın azalmasına katkı sunacak
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi cari açığın azalmasına katkı sunacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 2 bin 750 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 750 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 10:13, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:13
Yazdır
Altının gramı 2 bin 750 liradan işlem görüyor

Dün, dolar/TL ile altının ons fiyatından bulduğu destekle 2 bin 800 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 2 bin 751 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 2 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 596 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 313 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2.518 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı da şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 2.513 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Fed yetkilileri konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, bu durum varlık fiyatlarında oynaklıklara neden oluyor.

Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber