Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 29,6 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine geriledi.

Hanehalkının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ağustos ayında yüzde 73,1 olarak açıklandı. Temmuz ayında beklentiler yüzde 72 civarında kaydedilmişti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net