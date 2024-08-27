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Brent petrolün varil fiyatı 80,34 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,34 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 10:45, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:25
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Dün 80,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 80,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi ve Libya'nın üretimi durdurma ihtimalinin etkisiyle 80 doların üzerine çıktı. Dün gün içinde yüzde 2,5 artış gösteren fiyatlar bugün kar alımlarının etkisiyle kısmen düştü.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, dün Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı alındığını bildirdi.

Merkez Bankasına müdahalenin devletin tüm mali işlemlerinin tamamen durmasına yol açtığını savunan Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, bankada yaşananlar nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar petrol üretim ve ihracatının durdurulması kararı alındığını açıkladı.

Gazze'de ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in bölgedeki saldırıları sürüyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalar da Orta Doğu'daki gerginliği artırıyor. Son olarak İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu. İsrail'in havadan ve topçu atışlarıyla Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere sınırlı saldırılar düzenlemesinin ardından Lübnan'dan gelen karşı saldırılarla iki ülke arasındaki gerginlik tırmanışa geçti.

Brent petrolde teknik olarak 80,96 ile 82,93 dolar aralığının direnç, 78,99 ile 77,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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