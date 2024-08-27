Diplomasını 80 yaşında almaya gitti

Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
45.000 TL %0 Faizle Hızlı Nakit!
45.000 TL %0 Faizle Hızlı Nakit!
Sponsorlu İçerik
Yumurtaya zam geldi
Yumurtaya zam geldi
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı
Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Altın tarihinde ilk: Gramı 2.800 TL'yi geçti
Altın tarihinde ilk: Gramı 2.800 TL'yi geçti
'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'
'Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program yapıldı'
DMM 'Erdoğan imzalı resmi evrak' iddiasını yalanladı
DMM 'Erdoğan imzalı resmi evrak' iddiasını yalanladı
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarları güncellendi
Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye tutarları güncellendi
Meclis yoğun döneme başlayacak
Meclis yoğun döneme başlayacak
Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı
Antalya'da 3 kaçak okul daha ortaya çıktı
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi cari açığın azalmasına katkı sunacak
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi cari açığın azalmasına katkı sunacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Diplomasını 80 yaşında almaya gitti

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat ve Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Şefik Aydın çeşitli sebeplerle alamadığı diplomasını 54 yıl sonra teslim aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 10:57, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:57
Yazdır
Diplomasını 80 yaşında almaya gitti

1970'de KTÜ İnşaat ve Mimarlık Fakültesi'nden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun olan 80 yaşındaki Mehmet Şefik Aydın'a diplomasını Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı verdi.

KTÜ'nün eğitim-öğretim hayatına başladıktan sonra verdiği ikinci dönem mezunlarından olan Aydın, çeşitli sebeplerden dolayı bugüne kadar diplomasını alamadı.

Çuvalcı'nın makamında düzenlenen törenle 54 yıl sonra diplomasını alan Aydın, mutluluk duyduğu ifade etti.

KTÜ'nün her zaman mezunlarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Çuvalcı ise mezunları KTÜ'nün bir parçası olarak görmeye devam ettiklerini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber