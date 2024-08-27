Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
İstanbul'da üst geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 12:36, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:35
Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.