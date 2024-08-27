Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı.

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