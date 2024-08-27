Yumurtaya zam geldi

Kar etmeyen üreticinin ellerindeki tavukları kesime gönderdiği iddia edildi. Bu nedenle arzın düştüğü dile getirildi.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, zammın nedeni arz-talep dengesizliği oldu. Üreticilerin son 2 aydır maliyet altında satış yaptığı belirtildi.

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