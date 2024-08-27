Meteoroloji'den 10 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak beklendiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 13:22, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.