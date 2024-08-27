Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) yapılan açıklamada, "İkinci çeyreğe ilişkin mevcut veriler, yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret etmektedir" denildi.

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