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Derya öğretmeni bıçaklayarak öldüren meslektaşı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kadın öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 15:11, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:47
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Matematik öğretmeni Derya Demir'in (47), 25 Ağustos'ta yazlık dairede öldürülmesine ilişkin dün Konya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğretmen arkadaşı M.O'nun Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadın, 25 Ağustos'ta babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet zanlısının, Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. olduğu tespit edilmiş, Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli işlemleri için ilçeye getirilmişti.

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