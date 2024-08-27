CHP'den 'topuk kanı' kararını veren hakim hakkında HSK'ye suç duyurusu

Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini vermesinin ardından HSK önünde yaptığı açıklamada, yeni doğan bebeğin topuğundan alınan kanla, bazı hastalıklarla ilgili erken tanı konulduğunu söyledi.

Erken tanı neticesinde gerekli tedaviye başlanarak çocukların hayatını sağlıklı şekilde devam ettirebilmesinin sağlandığını belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

"Aksi takdirde hayatını kaybedeceği, ömrünü kısaltan ve geri dönüşümü olmayan çok büyük hasarlar oluşuyor. Sağlık Bakanlığının böyle bir uygulaması var. Kars aile mahkemesi hakimi, bakanlığın bu uygulamasına karşı 'alternatif tıp uzmanı' olarak ismi geçen kişilerin iddialarını esas alarak bilim dışı, gerçek dışı ve hukuka aykırı bir karar vermiştir. Bu Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar verdiği kararlara da aykırıdır. Çocuğun da yüksek menfaatlerini gözetmeyen bir karardır."

Şahbaz, bunun çocukların sağlığını tehlikeye atacak karar olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle de biz, Kars aile mahkemesi hakimi hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk. Bilimsel veriler, uzun çalışmalar sonucunda yapılan hesaplamalarla ortaya konulan sonuçlardır. Aslında 'alternatif tıp' diye bir şey yoktur, tıp vardır. Bizim, sağlıklı bireyler, toplumlar olarak yaşamamızın temeli de tıbbi uygulamalara dayanmaktadır. Topuk taraması son derece önemlidir." diye konuştu.