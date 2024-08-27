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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 15:26, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:48
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İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan M.K. (43) sağlık kontrolünün ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Kesici aletle kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

M.K'nin ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

- Tabutunu kadınlar taşıdı

Öldürülen Senem K'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Senem K'nin cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesi tabutun etrafını çevreleyen kadınlar, erkekleri yaklaştırmadı. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

- Olay

Orhaniye Mahallesi'nde, M.K, dün sabah saatlerinde park halindeki otomobilde, 2 çocuk annesi eşi Senem K'yi karnından bıçaklayıp olay yerinden kaçmış, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Senem K, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ndeki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan M.K. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.

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