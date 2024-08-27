Ankara'daki komşu kavgasında bir kişi daha hayatını kaybetti

Dün gece saatlerinde Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta komşular, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Z., M.Ö. ve M.Z'nin hayatını kaybettiği bildirdi.

Bugün de olayda yaralanan Ş.Z. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.