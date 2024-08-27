MHP Derepazarı İlçe Başkanı Kap'ın katil zanlısı tutuklandı

Tersane Mahallesi'nde dün Bayram K, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Şaban Kap'a tabancayla ateş etmişti. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Kap, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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