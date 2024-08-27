Midibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GİB'den Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına ilişkin açıklama
GİB'den Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına ilişkin açıklama
45.000 TL %0 Faizle Hızlı Nakit!
45.000 TL %0 Faizle Hızlı Nakit!
Sponsorlu İçerik
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı
DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu
Bakanlıktan 145 işçiyi işten çıkaran Polenez'e ceza
Bakanlıktan 145 işçiyi işten çıkaran Polenez'e ceza
Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Yumurtaya zam geldi
Yumurtaya zam geldi
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı
Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Midibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde midibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 20:18, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:20
Yazdır
Midibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yasin Ö. yönetimindeki 09 AET 390 plakalı otomobil, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde, Kadir Ç. idaresindeki 48 S 1210 plakalı midibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Ersan Akbay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Ö. ise ilçede özel hastaneye kaldırıldı.

İncelemelerin ardından Akbay'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber