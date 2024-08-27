Elleri kolları bağlı bulunan çocuğun anne ve babası tutuklandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuğuna işkence yapan yabancı uyruklu anne ve baba tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 20:57, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 21:05
Olay, dün Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan çocuk, mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken yabancı uyruklu anne ve baba çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.