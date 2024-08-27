İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu elinden ameliyat oldu

Dervişoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki programlarda yer alacağı, aynı günün akşamı da belediye festivaline katılmak üzere Mersin'e gideceği ifade edildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Dervişoğlu'nun elindeki tendon sıkışması nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiği belirtildi.

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