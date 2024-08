Ferdi Kadıoğlu 30 milyon avroya Brighton'a transfer oldu

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir."

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, transfer bedeline ilaveten futbolcunun performansına bağlı olarak Brighton tarafından azami 5 milyon avro bonus bedeli ödeneceğini, futbolcunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transferi durumunda ise Brighton'ın elde edeceği transfer bedelinden yüzde 10'luk payı Fenerbahçe'ye ödeyeceğini de belirtti.