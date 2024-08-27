Cezaevi lojmanları bölgesinde patlamamış havan mermisi bulundu

Bomba imha ekiplerinin sesli uyarılar yapıp gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Bölge sakinleri, muhtemel tehlikelere karşı uyarılırken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başladı. Merminin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alındı ve çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırıldı.

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