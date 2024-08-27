Kırşehir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kaman ilçesi Karakaya köyü mevki D-260 karayolu üzerinde meydana geldi. Emre Ş. yönetimindeki 71 FD 880 plakalı otomobil, Ankara istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Otomobilde yolcu olarak bulunan 12. Hava Üssü Komutanlığında işçi olduğu öğrenilen Ali Bektaş, kaza sonrası kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Emre Ş. ise Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.