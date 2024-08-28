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Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 07:45, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 06:37
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Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

RAMS Park'ta yapılan rövanş müsabakanın ilk yarısında Young Boys çok ciddi bir pozisyon üstünlüğü kurdu. Müsabakanın ilk 45 dakikasında 5'i isabetli 11 şut şansı bulan İsviçre temsilcisi, fileleri havalandıramadı. Toplam 7 şut girişimde 1 kez isabet sağlayan Galatasaray ise pozisyon üretmekte zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda daha etkili bir görüntü sergiledi. Maçın 60. dakikasından sonra baskı kuran Galatasaray, Michy Batshuayi ve Kerem Demirbay ile pozisyonlara girdi. Bu bölümdeki oyun üstünlüğünü skora yansıtamayan sarı-kırmızılı ekip, rakibine hızlı hücumlardan pozisyonlar verdi. Konuk takım, 87. dakikada Alan Virginius'un golüyle maçı 1-0 kazandı.

Play-off turunun deplasmandaki ilk maçını da 3-2 kaybeden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı. Young Boys, adını "Devler Ligi"nde 36 takımla oynanacak yeni formattaki lig etabına yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, uluslararası arenadaki mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek.

Okan Buruk'tan savunmada köklü değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın devre arasında savunmada büyük değişiklik yaptı.

Maça savunma dörtlüsünü Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Derrick Köhn dizilişiyle başlayan tecrübeli teknik adam, devre arasında iki değişiklik gerçekleştirdi.

Sol bek Köhn'ü oyundan alan Okan Buruk, bu oyuncunun yerine orta saha Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü. Hakim Ziyech'i çıkarıp Barış Alper'i onun yerine kaydıran Buruk, sağ bek için Elias Jelert'i oyuna aldı. Buruk, sağ stoper başlayan Nelsson ile sol stoper oynayan Kaan'ın da yerlerini değiştirdi.

Üçüncü kez elemede takıldı

Galatasaray, tarihinde üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemesini geçemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez grup aşamasında boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemeleri geçemeyen Galatasaray, bu sezon da "Devler Ligi" bileti alamadı.

Çok büyük geliri kaybetti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımla oynanacak yeni lig etabına kalamayarak çok ciddi bir gelirden oldu.

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda mücadele hakkından mahrum kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nden gelecek yaklaşık 25 milyon avroluk geliri de kaçırdı.

Avrupa'da son 3 maçını kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçtan mağlup ayrıldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 tur play-off'unda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da iyi başlayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşen Galatasaray, 3-2 ve 1-0'lık yenilgiler yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece Avrupa'da son 3 maçtan boynu bükük ayrıldı.

Maçın son anlarında gerginlik çıktı

Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları ve yedek kulübelerinin karıştığı gerginlik yaşandı.

Young Boys'ta maçın 80. dakikasında oyundan alınan Ebrima Colley ile Filip Ugrinic, hakem tarafından sahanın uzak köşesinden çıkarıldı. Maçın yeniden hareketlenmesinin ardından bu oyuncular tribünden kendilerine yabancı madde atıldığını iddia ederek saha içine girdi.

Bu sırada Galatasaraylılar oyunu soğuttukları gerekçesiyle iki futbolcuya tepki gösterdi. Yedek kulübesine koşan Kaan Ayhan, Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen ile tartışma yaşadı. İki takımın futbolcuları ve yedek kulübelerinin dahil olduğu gerginlik sonrasında Darian Males ile Kaan Ayhan sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Young Boys'un bulduğu golün ardından Fernando Muslera, Alan Virginius'a çelme takınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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