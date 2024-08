Borsa yeni yükseliş serisi için kritik eşikte

Borsa İstanbul'da bir ay-dır yaşanan düşüş süre-ci yatırımcıların morali-ni bozmuş durumda. Uzmanlar gerçek toparlanma için ilk ola-rak Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırması ve sonrasında vereceği mesajların önemli ola-cağını söylerken, ardından yük-seliş için bir diğer önemli kata-lizörün de Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlaması olaca-ğını belirtiyor. Ancak faiz indi-rimine yönelik yılsonunun işa-ret ediliyor olmasının da endeks üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, Merkez Bankası, tarafından verilecek her mesajın piyasa tarafından dikkatle takip edileceğini vur-guluyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, Japonya Merkez Ban-kası'nın (BoJ) 31 Temmuz'da politika faizini ani bir şekilde ar-tırması sonrası yaşanan sert dü-şüşün ardından toparlanmakta zorlanıyor. Buna ek olarak bek-lentilerin altında gelen bilanço-lar ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği-ne yönelik çıkarılan spekülatif haberlerin de etkisiyle endeks 9 bin 600'ün altına kadar çekildi. Dün de açılıştan itibaren zayıf bir seyir izleyen endeks, öğleden sonra toparlanarak günü yüzde 1,91 artışla 9 bin 7248 puandan tamamladı. Bu zamana kadar açıklanan 145 bilançodan yarısı bile reel anlamda büyüme kay-detmiş değil. Ekonomik büyü-mede daralma olması ve şirket karlılıklarının azalması endeks-te yaşanan düşüşün en önemli mimarı arasında gösteriliyor.

"Bilançolardaki zayıflık endeksi baskılıyor"

Borsanın endeksi yukarı ta-şıyacak bir dinamik bulmakta zorlandığını söyleyen Strate-jist Selçuk Gönençler, "Özellik-le Türkiye'nin büyüme hormon-larındaki durgunlaşma, endeks üstündeki en büyük baskıyı oluşturuyor. Son dönemde gelen bilançolardaki zayıflık, özellikle endeksi ve hisseleri baskılıyor. Birkaç tane iyi gelen bilanço dı-şında çok fazla iyi gelen bilanço-yu göremiyoruz. Bu süreç özel-likle bundan sonra Borsa İstan-bul'u ne destekleyebilir dersek faiz indirim sürecine yaklaşıl-ması veya piyasanın faiz indiri-min kokusunu almasıyla bera-ber bunu bir beklenti anlamında fiyatlamaya başlayacaktır. Dola-yısıyla önümüzde bizi besleye-bilecek önemli bir etken olacak-tır" diye konuştu.

Uzmanlar teknik olarak BIST100 endeksinde kritik olan 9550 seviyesinin altında kapa-nışlar olması durumunda satış-ların hızlanacağını ve aşağı yön-lü hareketliliğin devam etmesi halinde 200 günlük hareketli or-talama olan 9 bin 300 seviyesi takip edileceğini belirtiyor. 9 bin 800 seviyesinin üzerinde kapa-nışlar gelmesi halinde ilk olarak 10 bin ardından 10 bin 200 pu-anın geçilebileceğini belirtiyor.

Fitch'in kararı 6 Eylül'de

Kredi derecelendirme kuru-luşu Fitch, 6 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu gözden geçirecek. Genel beklenti Fitch'in yeni bir not artışına gideceği yönünde. Derecelendirme kuruluşlarının bu yılki not kararlarına bakarsak borsa kararlar öncesinde yuka-rı yönlü hareket yaptığı ve karar sonrası kar satışlarıyla karşılaş-tığı görülüyor. Fitch'in not kara-rının ardından tüm dünyanın gö-zü Fed'in 18 Eylül'de vereceği faiz kararında olacak. Fed'in faiz in-dirimine başlaması beklenirken Başkan Powell'ın yeni indirim-lere yönelik vereceği mesajlar da piyasalar açısından oldukça kri-tik olacak.

İş Portföy Araştırma Müdürü Hande Şekerci: Faiz indiriminin 2025'e kalması borsada yükseliş beklentilerini erteleyebilir

Özellikle yılın ikinci yarısının başından beri yurt içinde bazı mali düzenlemelerin yapılması ihtimali, karlılıkların bir önceki yılın aynı dönemine göre zayıf kalması, çok yüksek seviyelere ulaşan enflasyon nedeniyle TCMB'nin faizi yüksek seviyede korumasının büyüme ve dolayısıyla halka açık şirket karlılıkları üzerinde yavaşlatıcı etkisi olması gibi unsurlar endeksin kısa vadedeki seyrine ilişkin olumsuz beklentilerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Mayıs ortasından bu yana yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'da sürekli haftalık bazda portföy çıkışı yaptığı görülüyor. Bir yandan da yerli yatırımcı cazip faiz getirileri nedeniyle para piyasası fonlarına veya genel olarak mevduat benzeri TL varlıklara yöneliyor. Yabancı takas oranı ağustos sonu itibarıyla %38, BIST100 endeksinin dolar seviyesi ise 285 dolar civarında seyrediyor. Son dönemde dezenflasyon hedefi doğrultusunda iç talep hız kaybediyor, kredi notunda ilave iyileştirme ihtimali korunuyor ve yavaş yavaş TCMB'nin faizi indirmeye başlayabileceği noktaya yaklaşıyoruz.

Borsa İstanbul'un yeniden canlanması için en büyük tetikleyicinin faiz indirimleri olabileceğini düşünüyoruz. TCMB'nin kasım veya aralık aylarında kademeli faiz indirimlerine başlayabileceğini, bunun da faize duyarlı sektörler başta olmak üzere borsaya destek sağlayabileceğini düşünüyoruz. Eylül ve ekim enflasyon verilerinde iyileşmenin korunmaması durumunda ise TCMB'nin faiz indirimleri 2025 yılına ötelenebilir. Bu da Borsa İstanbul açısından daha olumlu beklentileri de erteleyecektir.

Stratejist Selçuk Gönençler: 9 bin 820'nin üzerindeki kapanışlar rahatlatır

Borsa İstanbul'da 9 bin 600-9 bin 450 bölgesinde önemli bir denge ve destek arayışının olmasını takip edeceğiz. Endeks, bu bölgede bir denge ve destek yapabilirse birkaç gün içinde 9 bin 720-9 bin 820'lere doğru bir tepki atağı gözlemleyebiliriz. 9 bin 450-9 bin 600 bölgesinden 9 bin 820'lere doğru yapılacak ataklara bir tepki gözüyle bakıp kontrollü olmakta fayda var.

Ne zamanki 9 bin 820'lerin üstünde kapanışlar başlarsa o zaman biraz daha 10 bin 200-10 bin 400'lere doğru biraz daha güvenli bir oyun sahası, biraz daha risk iştahı alınarak yukarı yönlü bir teknik okuma yapılabilir. Aksi takdirde 9 bin 820'leri geçemeyen ataklar yeni satışlarla karşılaşma riskine karşı yatırımcıların kontrollü ve tedbirleri elden bırakmaması gerekir.

TCMB: Sıkı duruş sürecek

Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin para politikası kurulu toplantı özetinde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği vurgulandı. Özette aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceği belirtildi. Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği bildirildi. Özette para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği belirtildi.

Birol BOZKURT