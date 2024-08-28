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Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini değerlendirerek Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıkladı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 10:28, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:28
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Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini değerlendirerek Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıkladı.

Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Bayraktar'a 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira vergi tahakkuk etti.

Listenin ikinci sırasında Haluk Bayraktar, üçüncü sırasında ise Mustafa Rahmi Koç bulunuyor. Haluk Bayraktar'a 1 milyar 683 milyon 198 bin 305 lira, Mustafa Rahmi Koç'a ise 480 milyon 80 bin 162 lira vergi tahakkuk etti.

Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10'uncu sıralarında yer alan mükellefler ise isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Selçuk Bayraktar kimdir?

Selçuk Bayraktar, Türk mühendis ve iş insanıdır. 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Baykar Savunma şirketinde Teknoloji Lideri olarak görev yapmaktadır ve insansız hava araçları (İHA) konusundaki teknolojik çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Selçuk Bayraktar, İHA ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilip üretilmesinde öncü rol oynamıştır. Bu alanda yapmış olduğu çalışmalar, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli ilerlemeler kaydetmesini sağlamıştır. Ayrıca Selçuk Bayraktar, önemli sosyal girişimlerde ve eğitim projelerinde de yer almaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmıştır. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evlenmiştir.

Kurumlar vergisinde Ziraat Bankası ilk sırada

Kurumlar vergisi beyanında bulunan mükelleflerin ilk beşinde şu kurumlar yer aldı:
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Türkiye Garanti Bankası
Akbank
Yapı Kredi Bankası
QNB Finansbank

- Hukuk ve avukatluık alanı

Hukuk ve avukatlık alanında en çok vergi veren Avukat Gönenç Gürkaynak oldu. Gürkaynak 2023 yılında 144 milyon TL gelir vergisi verdi.

Ücret geliri alanında ise en çok vergi veren Ankara'da yaşayan Mert Gür oldu. Mert Gür loop games şirketi kurucusu. Mert Gür'den sonra en çok ücret geliri elde eden ise Menger Holding genel müdürü Veli Egin İmre oldu.

En fazla mekul sermaye geliri yani faiz, temettü geliri, hisse senedi satışı geliri beyan eden ise Mehmet Sinan Tara oldu. Tara 137 milyon lira gelir vergisi ödedi.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak için tıklayınız.
En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak için tıklayınız.

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