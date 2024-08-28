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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Dijital Aile' uygulaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk, kadın, aile, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler kategorisinde yer alan kurumsal dergi, kitap, bülten, afiş gibi materyallere elektronik ortamda erişim sağlanabilmesi amacıyla "Dijital Aile" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 10:59, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:59
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Dijital Aile' uygulaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından sunulan materyallere yönelik dijital okuma platformu "Dijital Aile" mobil uygulaması, kağıt kullanımını azaltarak, tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacak.

Kullanıcılar, uygulama sayesinde çocuk, kadın, aile, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal politikalar gibi birçok kategoride yer alan dergi, kitap, broşür, rehber, bülten gibi onlarca içeriğe telefonları veya tabletlerinden kolaylıkla erişebilecek.

"Dijital Aile" uygulamasında, zengin içerik arşivinin yanı sıra "Favorilere Ekleme" özelliğiyle ihtiyaç duyulan içeriklere kolayca erişilebilecek, tüm kategorilerden dergi, kitap gibi materyaller eklenerek kişiye özel kütüphane oluşturulabilecek.

Ayrıca içeriklerin daha erişilebilir olmasını sağlayan sesli betimleme özelliği sayesinde görme engelliler ve sesli içerik tercih eden kullanıcılar, dergilerin içeriklerini dinleyebilecek.

Uygulama, kullanıcıların istedikleri materyalleri indirerek internet bağlantısı olmadan da erişmelerine imkan tanıyor.

Mobil uygulama, IOS ve Android mobil marketlerinden ücretsiz indirilebilir.

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