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Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 11:10, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:11
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Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları güne yatay seyirde başladı.

Dolar/TL, bugün 34,04 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 38,12 civarında el değiştirdi.

Geçen haftayı dolar karşısında yüzde 0,9 kayıp ile kapatan TL, ay başından bu yana ise yüzde 2,6 değer yitirdi.

Yurt içi veri gündeminde bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından yayımlanan temmuz ayı nihai dış ticaret verileri izlenecek. Öncü veri temmuz ayında dış ticaret açığının yüzde 42 azalarak 7,2 milyar dolar olduğunu ortaya koymuştu.

Bugün ayrıca Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının değerlendirileceği Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı takip edilecek. Saat 11.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 12 ay sonrası için vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 73,1'e yükseldi. Reel sektörün enflasyon beklentisi 1,2 puan azalarak yüzde 53,8'e indi.

TCMB, geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayınladı. Banka, ağustos ayında enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin etkisiyle yavaşlamasının beklendiği açıklandı. Ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte gerileyeceği de belirtildi.

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