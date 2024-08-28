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Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: Sonuca çok yaklaştık

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının 8'inci gününde bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise sonuca çok yaklaştıklarını belirterek "Elimizde önemli deliller var bulacağız." diye konuştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 12:44, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:32
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Arama çalışmalarının 8. gününde bir şüpheli gözaltına alındı.

"ÇEMBER DARALDI"

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, "Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşantepe Köyü'nde bulunmaktayız. Kızımız Narin Güran'ı arama çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar jandarmamız tarafından 12 bin 565 araç 32 bin 952 kişinin sorgusu tamamlanmıştır. Devletimiz bütün imkanlarını kullanmaya devam edecek. Kısa bir zamanda Narinimize ulaşacağız. Diyarbakır'da 17 ilçeden bin küsür komando ikinci ve üçüncü defa arama çalışmamarına devam etmektedir. Milletimiz emin olsun ki devletimiz çok kısa zamanda bulacaktır. Çember çok daraldı." diye konuştu.

"SONUCA ÇOK YAKLAŞTIK"

Sonuca çok yaklaşıldığını söyleyen Yıldırım, ""Niyetimiz bu kızımıza sağ salim ulaşalım. Çok kısa bir sürede inşallah Narinimizin müjdesini verelim. Dakika dakika Narin'in köydeki faaliyetlerini kayıt altında aldık. Sonuca çok yaklaştık.Bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. İnşallah sonuç alacağız. İnşallah sağ olarak onu buluruz." dedi.

DEREDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı.

İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

Havanın kararması üzerine deredeki çalışmaya ara verildi. Ekiplerin yarın iş makinesi ve dalgıçlarla arama çalışmasına devam edeceği belirtildi.

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