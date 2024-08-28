İstanbul'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!
İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor
İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor
Gram altın fiyatına kuru kayısı
Gram altın fiyatına kuru kayısı
Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: Sonuca çok yaklaştık
Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: Sonuca çok yaklaştık
'Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik'
'Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik'
Taksi, okul servisinden daha ucuza geliyor
Taksi, okul servisinden daha ucuza geliyor
Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplanıyor
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu
Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu
Tekniker ve teknisyenlerden 3600 ek gösterge talebi
Tekniker ve teknisyenlerden 3600 ek gösterge talebi
AK Parti'nin yaz hamlesi
AK Parti'nin yaz hamlesi
Ev sahibi, kira artışında yeni bir yöntem buldu
Ev sahibi, kira artışında yeni bir yöntem buldu
Borsa yeni yükseliş serisi için kritik eşikte
Borsa yeni yükseliş serisi için kritik eşikte
Metris Cezaevinde yangın iddiasına yalanlama
Metris Cezaevinde yangın iddiasına yalanlama
Üniversite öğrencilerine uyarı: Kira sözleşmesinde bunlara dikkat!
Üniversite öğrencilerine uyarı: Kira sözleşmesinde bunlara dikkat!
Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu
Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu
Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'Mescid-i Aksa' açıklamasına tepki
Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'Mescid-i Aksa' açıklamasına tepki
Gelir İdaresi açıkladı: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlıyor
Gelir İdaresi açıkladı: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlıyor
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı
DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu
Bakanlıktan 145 işçiyi işten çıkaran Polenez'e ceza
Bakanlıktan 145 işçiyi işten çıkaran Polenez'e ceza
Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Yumurtaya zam geldi
Yumurtaya zam geldi
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 12:55, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 12:55
Yazdır
İstanbul'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cuma günü, kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı Vatan Caddesi'nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Saat 06.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar, şöyle sıralandı

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."

Sürücüler bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber