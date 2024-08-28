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Gram altın fiyatına kuru kayısı

Gram altın fiyatına kuru kayısı satışı, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Kapalıçarşı'da bir işletmenin kuru kayısının kilosunu 2 bin 680 liradan sattığı tespit edildi. Denetim sonucunda ürünlerin faturalarının da olmadığı öğrenildi. İşletmeye 1 milyon liraya kadar ceza uygulanacağı bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 13:17, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:25
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Gram altın fiyatına kuru kayısı

Ticaret Bakanlığı, Kapalıçarşı'da kuru kayısıyı gram altın fiyatına satan bir işletmenin peşine düştü.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ş.S. isimli işletmede kayısı ve türevi ürünlerin 2 bin 680 liraya satıldığını tespit ettiklerini duyurdu. Gürcan işletmeye 100 bin ila 1 milyon lira para cezası verileceğini açıkladı.

Gürcan'ın X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"26.08.2024 tarihinde sosyal medyada Kapalıçarşı'da kuru kayısının 2800 TL'den satıldığı yönünde yapılan paylaşımlara istinaden İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'müzün denetim ekiplerince, Beyazıt Mahallesi/Kapalıçarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren Ş.S. isimli işletmede fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılmıştır.

600 LİRAYA SATIN ALMIŞ

Yapılan denetimde; şikayet konusu olan "Kayısı" cinsi ürünün 2680 TL'den satıldığı görülmüş, ürünün alış faturaları tarafımıza ibraz edilememiştir. İşletme sahibi beyanında ürünü 600 TL'den aldığını beyan etmiştir.

BÜYÜK CEZA GELİYOR

Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki farkın yüksekliği sebebiyle 'Haksız Fiyat Artışı' tutanağı düzenlenerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmeye 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır.

MALİYE DE İNCELEYECEK

Ayrıca denetim esnasında talep edilen faturaların tarafımıza ibraz edilememesi durumu ilgili kurumlara bildirilmiş olup söz konusu denetime ait evraklar, incelenmek üzere Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, fahiş fiyatla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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