RTÜK'ten bazı TV ve radyo kanallarına ceza

EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun!
Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun!
Eczacılık, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Eczacılık, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
YÖKDİL cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
YÖKDİL cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!
İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor
İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor
Gram altın fiyatına kuru kayısı
Gram altın fiyatına kuru kayısı
Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: Sonuca çok yaklaştık
Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: Sonuca çok yaklaştık
'Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik'
'Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik'
Taksi, okul servisinden daha ucuza geliyor
Taksi, okul servisinden daha ucuza geliyor
Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplanıyor
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu
Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu
Tekniker ve teknisyenlerden 3600 ek gösterge talebi
Tekniker ve teknisyenlerden 3600 ek gösterge talebi
AK Parti'nin yaz hamlesi
AK Parti'nin yaz hamlesi
Ev sahibi, kira artışında yeni bir yöntem buldu
Ev sahibi, kira artışında yeni bir yöntem buldu
Borsa yeni yükseliş serisi için kritik eşikte
Borsa yeni yükseliş serisi için kritik eşikte
Metris Cezaevinde yangın iddiasına yalanlama
Metris Cezaevinde yangın iddiasına yalanlama
Üniversite öğrencilerine uyarı: Kira sözleşmesinde bunlara dikkat!
Üniversite öğrencilerine uyarı: Kira sözleşmesinde bunlara dikkat!
Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu
Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu
Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'Mescid-i Aksa' açıklamasına tepki
Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'Mescid-i Aksa' açıklamasına tepki
Gelir İdaresi açıkladı: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlıyor
Gelir İdaresi açıkladı: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlıyor
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı
DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu
Bakanlıktan 145 işçiyi işten çıkaran Polenez'e ceza
Bakanlıktan 145 işçiyi işten çıkaran Polenez'e ceza
Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

RTÜK'ten bazı TV ve radyo kanallarına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı TV ve radyo kanallarına yaptırım uyguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 15:46, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:47
Yazdır
RTÜK'ten bazı TV ve radyo kanallarına ceza

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantıda izleme raporlarını gündeme aldı. Açıklamada, Tele 1'de yayımlanan bir programda Merdan Yanardağ'ın hükümete yönelik 'cumhuriyeti yıkmak' ve 'islamofaşist' sözlerin incelendiği belirtildi. 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünün ihlal edildiği ifade edilen açıklamada, Tele 1'e idari para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Flash Haber'de yer alan 'Cemil Kılıç ile Aydınlanma' programının toplantıda müzakere edildiği kaydedilerek, "Sunucunun dini değerleri reddeden, gelenekleri hiçe sayan, toplumsal kabulleri aşağılayan üslubunu yasadaki 'Yayın hizmetleri, Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlal olarak değerlendiren Üst Kurul, Flash Haber hakkında idari para cezası kararı aldı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymayan Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk isimli yayıncılara da yaptırım uygulandığı bilgisi verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber