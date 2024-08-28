EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 16:57, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:56
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir