Muhtar cinayetinde yeni gelişme: Eşi öldürmüş

Olay, Çeltikbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeltikbaşı köyü muhtarı Ali İpek (57) ile bir şahıs arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında muhtar Ali İpek, boynundan vurularak ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından muhtarın hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Eşi öldürmüş

Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucu köy muhtarı Ali İpek'i eşi N.İ. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.