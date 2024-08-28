Köy muhtarı silahlı kavgada hayatını kaybetti
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 17:50, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:51
Olay, Çeltikbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeltikbaşı köyü muhtarı A.İ. (57) ile bir şahıs arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında muhtar A.İ., boynundan vurularak ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından A.İ.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.