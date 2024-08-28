Gözler enflasyon rakamlarında: Piyasalar ne bekliyor?

Türkiye'nin ağustos ayı enflasyon verisi gelecek hafta belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını 3 Eylül'de saat 10.00'da açıklayacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİTüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) konutlarda kullanılan doğalgaz zammının ardından ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artması bekleniyor.

Yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle düşüşünü sürdürmesi ve yüzde 52,2 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Reuters'ın dokuz ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda ise Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 38 tahmininin üstünde yüzde 42,95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yılsonu tahminleri bir önceki ankete göre sınırlı yükselse de anlamlı bir değişim göstermedi.

Ankette aylık tahminler yüzde 2,15 ile yüzde 3,1 arasında yer alırken, yıl sonu tahmin aralığı yüzde 40 ve yüzde 45 aralığında seyrediyor.

DOĞALGAZ ZAMMI NASIL ETKİLEDİ?

Ağustos ayı itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatına yaklaşık iki yıldır ilk defa zam yapıldı.

Doğalgazın TÜFE'de ağırlığı ile hesaplama yapan ekonomistler, zammın enflasyona doğrudan 0,65 puan yükseltici etkisi olacağını belirtti.

YIL BOYUNCA ENFLASYONDAKİ DEĞİŞİMLER

Yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ve şubat ayında TÜFE sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 artış göstermişti.

Mart ve nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretmiş ve aylık yaklaşık yüzde 3,2 artmıştı. Mayıs ayında ise TÜFE, yüzde 3,37 artarak yıllık bazda zirvesine ulaşmıştı.

Haziran ayında aylık fiyat artışları da yüzde 2'nin altına düştü ve TÜFE, yıllık olarak yüzde 71.60 seviyesinde gerçekleşmişti.

Temmuz ayında yıl ortasında sigara ve akaryakıt zamları başta olmak üzere vergi ve yönetilen fiyatlardaki artış sebebiyle enflasyon aylık hızlanarak yüzde 3,23 artmıştı. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle yüzde 61,78'e gerilemişti.

VATANDAŞIN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda temmuz ayında tüketici enflasyonunun aylık olarak geçici arttığını belirterek enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsamasının dezenflasyon açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

TCMB, tarafından yayımlanan sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre, hanehalkının gelecek 12 ay sonundaki yıllık enflasyon beklentisi ağustosta bir önceki aya göre 1.1 puan artarak yüzde 73,1'e yükseldi

"AĞUSTOS ENFLASYONU YAVAŞLAYACAK"

Geçen hafta yapılan Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerinde TCMB, ağustos ayında aylık enflasyonun, gıda fiyatlarındaki düşük seyrin de etkisiyle bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağını belirtti.

TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtiyor.