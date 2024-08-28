CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan'a kınama cezası
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a oy birliğiyle kınama cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 18:41, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 19:18
CHP YDK, parti genel merkezinde toplandı.
Toplantıda parti içi disiplin dosyaları ele alırken, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası da görüşüldü.
Kurulda, sözlü veya yazılı savunması ele alınan Özcan'a, 11 Temmuz'da sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle oy birliğiyle kınama cezası verildi.