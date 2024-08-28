Eşini tüfekle yaralayan koca ve yanındaki arkadaşı tutuklandı

Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı
Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Gözler enflasyon rakamlarında: Piyasalar ne bekliyor?
Gözler enflasyon rakamlarında: Piyasalar ne bekliyor?
EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun!
Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun!
Eczacılık, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Eczacılık, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
YÖKDİL cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
YÖKDİL cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!
İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor
İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor
Gram altın fiyatına kuru kayısı
Gram altın fiyatına kuru kayısı
'Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik'
'Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik'
Taksi, okul servisinden daha ucuza geliyor
Taksi, okul servisinden daha ucuza geliyor
Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplanıyor
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu
Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu
Tekniker ve teknisyenlerden 3600 ek gösterge talebi
Tekniker ve teknisyenlerden 3600 ek gösterge talebi
AK Parti'nin yaz hamlesi
AK Parti'nin yaz hamlesi
Ev sahibi, kira artışında yeni bir yöntem buldu
Ev sahibi, kira artışında yeni bir yöntem buldu
Borsa yeni yükseliş serisi için kritik eşikte
Borsa yeni yükseliş serisi için kritik eşikte
Metris Cezaevinde yangın iddiasına yalanlama
Metris Cezaevinde yangın iddiasına yalanlama
Üniversite öğrencilerine uyarı: Kira sözleşmesinde bunlara dikkat!
Üniversite öğrencilerine uyarı: Kira sözleşmesinde bunlara dikkat!
Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu
Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu
Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'Mescid-i Aksa' açıklamasına tepki
Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'Mescid-i Aksa' açıklamasına tepki
Gelir İdaresi açıkladı: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlıyor
Gelir İdaresi açıkladı: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlıyor
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşini tüfekle yaralayan koca ve yanındaki arkadaşı tutuklandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tüfekle yaraladıktan sonra otomobille kaçmaya çalışan zanlı ile yanındaki arkadaşı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 19:35, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 20:56
Yazdır
Eşini tüfekle yaralayan koca ve yanındaki arkadaşı tutuklandı

Okan P. (30), Kum Mahallesi'ndeki ablasını ziyarete gelen boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur P.'yi (27) pompalı tüfekle vurdu.

İlk müdahalenin ardından Ahsen Nur P. ambulansla Amasra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Okan P'nin otomobille Cide yönüne kaçtığını tespit eden polis ilçe girişinde önlem aldı. Dur ihtarına uymayan Okan P, kontrol noktasından kaçtı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Okan P. ve arkadaşı U.G'nin bulunduğu otomobil polis aracına çarparak durdu.

Hafif yaralanan iki şüpheli, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlılar tedavilerinin ardından Bartın'a gönderildi.

Amasra Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Okan P. ve U.G. tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber