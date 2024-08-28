Eşini tüfekle yaralayan koca ve yanındaki arkadaşı tutuklandı

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Okan P. ve arkadaşı U.G'nin bulunduğu otomobil polis aracına çarparak durdu.

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