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Bakan Göktaş'tan başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Dişhekimliği Kongresi için yaptığı başvuru başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'e hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destek vereceklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 19:05, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 19:06
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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çiçek'in İstanbul'da düzenlenecek kongrede görev alma talebinin başörtülü olması sebebiyle reddedilmesinden utanç ve üzüntü duyduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kendisine ulaşarak maruz kaldığı ayrımcılık karşısında hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destekçisi olacağımızı ve süreci bizzat takip edeceğimizi ifade ettik. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

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